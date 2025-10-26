Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Amasya'da 6 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Amasya'da cezaevinde yemek sonrası mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 6 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 01:41 Güncelleme: 26.10.2025 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 6 mahkum hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, akşam saatlerinde Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi.

        Akşam yemeği sonrası 6 mahkum mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine revire kaldırıldı. Ardından da jandarma eşliğinde ambulanslarla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumlardan 4’ünün taburcu edildiğini, 2’sinin ise tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Amasya
        #amasya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Fırtına seriye bağladı!
        Fırtına seriye bağladı!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme