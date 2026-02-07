Habertürk
        Haberler Gündem Amasya'da ATM’de unutulan 4 bin 900 TL’yi polise götürdü

        Amasya'da ATM’de unutulan 4 bin 900 TL’yi polise götürdü

        Amasya'da para yatırmaya giden 51 yaşındaki İsa Akyüz, ATM haznesinde bulduğu 4 bin 900 TL'yi trafik polisinin yönlendirmesiyle tutanakla ekiplere teslim etti. Polisler duyarlı davranışı için Akyüz'e teşekkür etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:58 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:58
        Bulduğu parayı polise teslim etti
        Amasya'da İsa Akyüz (51), ATM’de unutulan 4 bin 900 TL’yi sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

        Olay, öğle saatlerinde Dere Mahallesi Ziya Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Para yatırmak için ATM’ye gelen İsa Akyüz, para haznesinde unutulan 4 bin 900 TL olduğunu fark etti.

        Parayı alan Akyüz, durumu bulvar üzerinde görev yapan trafik polisine bildirdi. Trafik polisinin anonsla ekip talep etmesi üzerine gelen ekipler, parayı tutanakla teslim aldı. Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı Akyüz’e teşekkür etti.

        İsa Akyüz, “Para yatırmak için gittiğimde ATM'de bir miktar para çıktı. Paranın kimin olduğunu bilmediğim için yolda gördüğüm trafik komiserinin yanına gittim. Komiser de anons edip ekip istedi. Ben de tutanak karşılığı bulduğum parayı ekiplere teslim ettim” dedi.

        Hz. İsa tasvirli 1300 yıllık ekmeklerin konservasyonu, 2 yılda tamamlandı

        Kasraman'da bulunan ve birinin üzerinde Hz. İsa figürü, diğerlerinde de farklı bezemelerin bulunduğu 1300 yıllık kömürleşmiş 5 somun ekmeğinin konservasyon ve restorasyonu, Ankara'da 2 yıllık bir çalışmayla tamamlandı. Ekmekler, yakın zamanda ziyaretçileriyle buluşacak. (DHA)    

