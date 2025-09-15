Amasya'da Teknopark kuruldu

Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kuruldu. Amasya'nın teknoloji ve inovasyon vizyonunu güçlendirecek olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi projesi, bölgenin Ar-Ge ve teknoloji alanındaki potansiyelini artırmasını hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan heyete yapılan proje sunumu başarıyla tamamlanan proje, uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından onay aldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi projenin onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, şehrimizin ve üniversitemizin potansiyelini sanayi ile buluşturan, yenilikçi fikirleri üretime dönüştüren çok güçlü bir adım olacaktır. Bu proje ile hem öğrencilerimize hem de girişimcilerimize dünya ile rekabet edebilecek bir ekosistem sunacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum."