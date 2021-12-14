Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı
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İHA
Kaza, Amasya-Çorum karayolu Gökhöyük kavşağında meydana geldi. Yağıştan dolayı kayan otobüs devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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