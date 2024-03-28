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        Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait (2)

        AMASYA'YAGEÇTİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tokat programının ardından Amasya'ya geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 18:47 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:50
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        Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait (2)
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        AMASYA'YAGEÇTİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tokat programının ardından Amasya’ya geçti. Bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Işıkhan, burada AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

        Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez ve AK Parti Amasya Belediye başkan adayı Mehmet Uyanık ile birlikte seçim koordinasyon merkezine geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve başarı dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Bakan Işıkhan, "Ramazanın manevi atmosferinde masum ve mazlum coğrafyalarda bulunan kardeşlerimize dua edelim. Gazze’de bulunan kardeşlerimiz için dua edelim. Bizler bu coğrafyada şanslıyız. Ama bir bardak suya ihtiyaç duyan kardeşlerimiz var orada. Bunlara dua edelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere selam, sevgi ve başarı dileklerini iletiyorum. Liderimizin çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda inşallah Amasya hak ettiği konuma ulaşacaktır. Burada ak kadrolarımız, sizlerin, iş dünyamızın topyekün hep birlikte çalışarak inşallah Türkiye Yüzyılına Amasya’yı da kavuşturacağız. Hep birlikte çalışacağız, biliyorum yoruldunuz. Çok az zamanımız kaldı, zafere çok yaklaştık. Bu noktada son ana kadar hatta seçim gününde dahi siz kıymetli ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Hatta resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar sandıkları bırakmayalım. Sandık güvenliği bizim için çok önemli ve bu noktada Amasya Allah’ın izni ile vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin takdiri ile gerçek belediyecilikle buluşacak. Bu noktada kadın kollarımıza ben çok güveniyorum. Kapı kapı dolaşılıyor, dokunulmadık gönül kalmasın. Bu noktada kadın kollarımızda ben yürekten inanıyorum 40’a yakın şehri dolaştım, ak kadrolarımız kadınlarımıza maşallah. Büyüklerimiz, emektar insanlarımız Allah razı olsun onların liderliğinde gençlerimize ışık tutuyorlar, yönlendiriyorlar. Her şey niçin biliyor musunuz? Çocuklarımızın geleceği için iyi bir yaşam standardı hazırlamamız gerekiyor. Bu noktada bizler çalışıyoruz. Emektarlarımız bizlere mükemmel bir Türkiye'yi bıraktılar. Biz de çalışıyoruz, çocuklarımıza çağdaş, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için. Hep birlikte inşallah. Her zaman söylediğimiz gibi gayret ve sefer bizden zafer Allah'tan. İnşallah Mehmet Uyanık başkanımla birlikte 31 Mart'ta mazbatayı kendisine vereceğiz. İnşallah Amasya’yı gerçek belediyecilikte buluşturacağız. Allah utandırmasın, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

        ​Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programının ardından Çorum’a hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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