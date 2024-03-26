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        Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:40
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        Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kentte düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

        Dereli ve Belevi yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

        Yağışın sürdüğü yaylalarda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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