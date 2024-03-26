Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentte düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.
Dereli ve Belevi yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Yağışın sürdüğü yaylalarda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.
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