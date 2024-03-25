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        Taşova'da Orman Haftası kutlandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:34 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:34
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        Taşova'da Orman Haftası kutlandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Orman Haftası dolasıyla, Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Efe Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Orman İşletme Müdürü Levent Morkan ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, protokol üyeleriyle öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaymakam Kılıç, ormanların bir ülke için önemli bir değere sahip olduğunu, ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkelerin, sadece çölleşmekle kalmayacağını, sahip oldukları en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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