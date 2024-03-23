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        Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefesini kesiyoruz

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta bölücü hain terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin tamamının nefeslerini kesip ya etkisiz hale getiriyoruz ya da götürüp adalete teslim ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:55
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        Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefesini kesiyoruz
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta bölücü hain terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin tamamının nefeslerini kesip ya etkisiz hale getiriyoruz ya da götürüp adalete teslim ediyoruz" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Amasya’ya geldi. Amasya Valiliği önünde Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, burada seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirdi.

        Bakan Ali Yerlikaya, daha sonra beraberinde Vali Yılmaz Doruk ve AK Parti Amasya Belediye başkan adayı Mehmet Uyanık ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Daha sonra AK Parti Amasya Belediye başkan adayı Mehmet Uyanık’ın seçim ofisine geçti.

        TERÖRE ÜLKE İÇİNDE DE ÜLKE DIŞINDA DA GÖZ AÇTIRMIYORUZ

        Burada gazetecilere açıklama yapıp sorularını cevaplayan Bakan Yerlikaya, “Biz Türkiye'nin huzuru için varız. Cennet vatanımızın, denizlerimizin yani mavi vatanımızın hatta siber vatanın huzuruyla ilgili biz çalışıyoruz. Amasya huzurlu olursa, Amasya'nın tüm köyleri, tüm caddeleri, tüm mahalleleri huzurlu olursa ben görevimi yerine getirmiş oluyorum. Ne yapmaya çalışıyoruz? Başta bölücü hain terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin tamamının nefeslerini kesip ya etkisiz hale getiriyoruz ya da götürüp adalete teslim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize, 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaksınız' diyor. Dinlenmek yok. Devamlı çalışacaksın, çünkü bizim milletimiz onları ülke içinde de ülke dışında da hiçbir şekilde istemiyor. O yüzden terör neredeyse, ülke içindeyse onun inine giriyoruz. Ülke dışındaysa o pençe harekatlarıyla biliyorsunuz onlara göz açtırmıyoruz. Açtırmamakta da Allah'ın izniyle kararlıyız. Sırtını kime dayarsa dayasın, umurumuzda değil" dedi.

        421 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ YAKALANDI

        Organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, “İkinci olarak suç işlemekte kibirlenenler. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle şehir eşkıyaları. Devletten, milletten, devlet ve millet iradesinden daha güçlü kim olabilir ki? Kim olabilir? Olamaz. 421 organize suç örgütü yakalandı. Götürdük, adalete teslim ettik. Kardeşlerim üçüncü olarak da zehir tacirlerine ulaşıyoruz. Gençlerimizi, vatandaşlarımızı hayatlarını zehir eden kim varsa en büyüğünden sokak satıcısı olan en küçüğüne varıncaya kadar bilin ki, biz onların hayatını zehir etmeye kararlıyız. Onlara nefes aldırmayacağız” diye konuştu.

        2024’ÜN İLK 75 GÜNÜNDE ASAYİŞ SUÇLARINI 98’E DÜŞÜRDÜK

        Asayiş suçlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, “Mallara karşı işlenen suçlarla ilgili küçük bir örnek vereyim, size. 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart ayı bu 75 günlük süre içinde 2023’ün aynı 75 günlük dönemiyle kıyaslandığı zaman evden hırsızlık oranı düştü. Bir önceki yılın ortalaması günlük 162 iken şu anda 2024’ün ilk 75 gününde bunu şimdilik 98’e düşürdük. Bakın her gün takip ediyoruz. Her gün söylemek istediğimiz şey şu; tüm suç türleriyle karşı organize olsun olmasın, küçük olsun, büyük olsun. Ayrımı yapmıyoruz, yapamayız” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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