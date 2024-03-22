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        Merzifon'da çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde çiftçilere, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:00
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        Merzifon'da çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde çiftçilere, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı.

        Merzifon İlçe Tarım Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, 250 çiftçiye yüzde 50 hibeyle nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, devletin çiftçileri birçok alanda desteklediğini belirterek, üretimin son derece önemli olduğunu söyledi.

        Çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Güldoğan, "Dağıtımını yaptığımız tohumların başta çiftçilerimiz olmak üzere ilçemize ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyor, çiftçilerimize bereketli bir üretim sezonu temenni ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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