Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

        Narkotik köpeği "Puslu" ile bir otomobilde yapılan aramada, 35 gram sentetik uyuşturucu, 124 uyuşturucu hap, 14 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti

        Benzer Haberler

        Amasya'da işten çıkarıldıklarını iddia eden fabrika işçileri eylem yaptı
        Amasya'da işten çıkarıldıklarını iddia eden fabrika işçileri eylem yaptı
        Amasya'da çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
        Amasya'da çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
        Amasya'da öğrenciler harçlıklarıyla 100 aileye gıda yardımında bulundu
        Amasya'da öğrenciler harçlıklarıyla 100 aileye gıda yardımında bulundu
        Amasya'da bir dernek, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
        Amasya'da bir dernek, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
        Taşova ve Suluova'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programları düzen...
        Taşova ve Suluova'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programları düzen...
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı