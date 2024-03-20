Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Narkotik köpeği "Puslu" ile bir otomobilde yapılan aramada, 35 gram sentetik uyuşturucu, 124 uyuşturucu hap, 14 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

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