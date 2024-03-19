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        Taşova ve Suluova'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programları düzenlendi

        Taşova ve Suluova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri onuruna iftar programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:07
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        Taşova ve Suluova'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programları düzenlendi
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        Taşova ve Suluova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri onuruna iftar programları düzenlendi.

        Suluova'da bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Şafak Gürçam, devletin tüm kurumlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu, telefon ve kapılarının kendilerine 7 gün 24 saat açık bulunduğunu dile getirdi.

        Belediye Başkanı Fatih Üçok ise şehitlerin canlarını feda ederek, gazilerin de bedenlerini siper ederek kendilerine bu vatanı bıraktığını vurgulayarak, "Bizler de aziz vatanımızı ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

        Program, iftarın ardından duayla sona erdi.

        - Taşova

        Taşova Kaymakamlığınca şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Kaymakam Efe Kılıç, bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, aynı sofrada şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        İftar programına Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile ilçe protokolü de katıldı.

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