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        MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

        MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişinin hudutta yakalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:05
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        MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
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        MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişinin hudutta yakalandığını açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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