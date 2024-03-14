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        Amasya'da hayatını kaybeden sağlıkçılar için mevlit okutuldu

        14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Amasya'da hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:26
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        Amasya'da hayatını kaybeden sağlıkçılar için mevlit okutuldu
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        14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Amasya'da hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler için mevlit okutuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğü Sultan II. Bayezid Camisi'nde, hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler mevlit okutuldu. Mevlide vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı.

        Mevlidin ardından öğle namazı kılındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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