Amasya'da hayatını kaybeden sağlıkçılar için mevlit okutuldu

İl Sağlık Müdürlüğü Sultan II. Bayezid Camisi'nde, hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler mevlit okutuldu. Mevlide vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Amasya'da hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler için mevlit okutuldu.

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