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        Amasya'da polisler, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanedeki sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:24
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        Amasya'da polisler, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
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        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanedeki sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.

        Ekipler, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Polis ekipleri, tüm katları gezerek sağlık çalışanlarına karanfil verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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