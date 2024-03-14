Amasya'da polisler, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanedeki sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.

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