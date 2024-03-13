Amasya'da "Değerlerimize Yolculuk" projesi başlatıldı

Proje ile yükümlülerin maneviyatının güçlendirilerek suçtan uzak kalmaları ve farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Mayıs ayında sona erecek proje kapsamında, Amasya sınırları içinde bulunan camiler, müzeler, medreseler, tarihi ve dini mekanların yükümlüler tarafından ziyaret edilerek, yükümlülerin Amasya'nın kültürel mirasını tanımalarına imkan sağlanacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.