Amasya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Amasya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Amasya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 11 kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olayından sorumlu tutulan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Amasya, Adana ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 6 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
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