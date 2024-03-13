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        Amasya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Amasya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:58
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        Amasya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Amasya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 11 kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olayından sorumlu tutulan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Amasya, Adana ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 6 zanlı yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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