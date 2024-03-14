Suluova'da 56 bin 100 makaron ele geçirildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde 56 bin 100 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 1 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin evi ve aracında yapılan aramada, 56 bin 100 dolu makaron, 65 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 281 paket kaçak sigara ve 15 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.