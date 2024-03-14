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        Amasya'da devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

        AMASYA'da, yoldan çıkıp devrilen askeri malzeme dolabı yüklü TIR'ın şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:33 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:35
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        Amasya'da devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
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        AMASYA’da, yoldan çıkıp devrilen askeri malzeme dolabı yüklü TIR’ın şoförü yaralandı.

        Kaza, bugün Kaleboğazı mevkisinde meydana geldi. Çorum’dan Amasya yönüne giden Cengiz Demiral yönetimindeki 19 BL 619 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. TIR'ın kupası havada asılı kalırken, sürücü Demiral, hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Demiral, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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