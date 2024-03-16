Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da gaz doldurulan çakmağın patlaması güvenlik kamerasında

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir kişinin gaz doldurduğu sırada çakmağın patlaması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 16.03.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da gaz doldurulan çakmağın patlaması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir kişinin gaz doldurduğu sırada çakmağın patlaması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İlçeye bağlı Damlaçimen köyünde bakkal işleten Eren Karadaş, müşterisinin getirdiği çakmağa gaz doldurmak istedi.

        Dolum sırasında çakmak patlayarak alev aldı. Patlama sonucu Karadaş'ın saç ve sakallarında hafif yanık oluştu.

        Çakmağın patlayıp alev alması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Amasya'daki İyilik Hareketi Derneği Uganda'da iftar sofrası kurdu
        Amasya'daki İyilik Hareketi Derneği Uganda'da iftar sofrası kurdu
        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Amasya'da hayatını kaybeden sağlıkçılar için mevlit okutuldu
        Amasya'da hayatını kaybeden sağlıkçılar için mevlit okutuldu
        Amasya'da devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
        Amasya'da devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
        Amasya'da polisler, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
        Amasya'da polisler, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
        Suluova'da 56 bin 100 makaron ele geçirildi
        Suluova'da 56 bin 100 makaron ele geçirildi