Amasya'da gaz doldurulan çakmağın patlaması güvenlik kamerasında
Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir kişinin gaz doldurduğu sırada çakmağın patlaması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir kişinin gaz doldurduğu sırada çakmağın patlaması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İlçeye bağlı Damlaçimen köyünde bakkal işleten Eren Karadaş, müşterisinin getirdiği çakmağa gaz doldurmak istedi.
Dolum sırasında çakmak patlayarak alev aldı. Patlama sonucu Karadaş'ın saç ve sakallarında hafif yanık oluştu.
Çakmağın patlayıp alev alması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.