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        Amasya'daki İyilik Hareketi Derneği Uganda'da iftar sofrası kurdu

        Amasya'daki İyilik Hareketi Derneğince Uganda'da iftar sofrası kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:09
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        Amasya'daki İyilik Hareketi Derneği Uganda'da iftar sofrası kurdu
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        Amasya'daki İyilik Hareketi Derneğince Uganda'da iftar sofrası kuruldu.

        İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ve dernek gönüllüleri, hayırseverlerin desteğiyle Uganda'ya gitti.

        Mbale şehrine bağlı köylerde iftar sofraları kuran dernek gönüllüleri, günlük 400 kişiye yemek verdi.

        Özdemir, gazetecilere, Amasya'dan Uganda'ya gönül köprüsü kurduklarını söyledi.

        Uganda'da 15 gün boyunca yaklaşık 6 bin kişiye iftar vermeyi hedeflediklerini anlatan Özdemir, "Makedonya'dan başladık, Azerbaycan'a, Suriye Türkmenlerinden Irak'a kadar uzanan bir yolculuktu bu. Bu sefer, her zaman yardımcı olduğumuz kara kıtanın mazlum çocukları vardı. Gönül coğrafyamız o kadar geniş ki... Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti, her daim mazlumun yanında olan bir milletin evlatlarıyız. O yüzden iftarda ramazanın güzelliğini paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Özdemir, gönül dostlarına ve hayırlara katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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