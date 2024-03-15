Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Cengiz D. idaresindeki 19 BL 619 plakalı tır, Amasya-Çorum kara yolunun Kaleboğazı mevkiinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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