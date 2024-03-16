Gaz dolumu yapılan çakmağın patlaması kamerada

Göynücek ilçesi Damlaçimen köyünde bakkal işleten Eren Karadaş (29), müşterisinin isteği üzerine çakmağına gaz doldurmak istedi. Dolum sırasında çakmak aniden patlayarak, alev aldı. Karadaş’ın saç ve sakallarında hafif yanıklar oluştu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'nın Göynücek ilçesinde, gaz dolumu yapılan çakmak, patlayıp alev aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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