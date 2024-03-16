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        Gaz dolumu yapılan çakmağın patlaması kamerada

        AMASYA'nın Göynücek ilçesinde, gaz dolumu yapılan çakmak, patlayıp alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 19:57 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:00
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        Gaz dolumu yapılan çakmağın patlaması kamerada
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        AMASYA'nın Göynücek ilçesinde, gaz dolumu yapılan çakmak, patlayıp alev aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Göynücek ilçesi Damlaçimen köyünde bakkal işleten Eren Karadaş (29), müşterisinin isteği üzerine çakmağına gaz doldurmak istedi. Dolum sırasında çakmak aniden patlayarak, alev aldı. Karadaş’ın saç ve sakallarında hafif yanıklar oluştu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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