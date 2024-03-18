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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi temel atma töreninde konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "81 ilimizi binalarıyla, donatılarıyla, teçhizatıyla, ambulanslarıyla en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere bir buçuk milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı da güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:45 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:45
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi temel atma töreninde konuştu:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "81 ilimizi binalarıyla, donatılarıyla, teçhizatıyla, ambulanslarıyla en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere bir buçuk milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı da güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz." dedi.

        Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Her şeyin başı sağlık" diyerek sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstüne taşıdıklarını söyledi.

        Sağlık alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "81 ilimizi binalarıyla, donatılarıyla, teçhizatıyla, ambulanslarıyla en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere bir buçuk milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı da güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz. Her yıl doktorlar, hemşireler, sağlık elemanları alarak, bu alandaki gücümüzü de artırıyoruz. Ülke genelinde iki buçuk milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek, hizmeti bir taraftan da insanımızın ayağına götürüyoruz. Hastaneye gelemeyecek durumda olana biz sağlık hizmetini evine götürüyoruz. Amasya'ya baktığımızda bu güzel şehrimize, 2002-2023 aralığında toplam bir buçuk milyar Türk lirasını bulan sağlık yatırımı gerçekleştirmişiz. Şehirdeki hastane sayısını 7'ye, ilk basamak sağlık hizmeti birimi sayısını 234'e çıkarmışız."

        - "Türkiye dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldi"

        Türkiye'nin sağlık sisteminin önemli bir yol katettiğini vurgulayan Yılmaz, "AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle tanışmadan önce sağlık sisteminin nasıl olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Özellikle yaşı müsait olan değerli kardeşlerimiz biliyoruz, hastanelerde rehin kalanlar, ilaç bulamayanlar, kuyruklar, sağlam girenin hasta çıktığı, bakımsız köhne hastaneler. Bunlar eski Türkiye'de, artık geride kalan manzaralar çok şükür. Eskiden yurt dışına tedaviye giden insanlar olurdu, yurt içinde imkan olmayınca yurt dışına gidip tedavi olanlar olurdu. Şimdi ise Türkiye artık çok farklı bir yere gelmiş durumda, bir taraftan vatandaşımıza hizmet ediyoruz diğer taraftan dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldi. Her yıl milyarlarca dolar kazanıyoruz, yurt dışından insanlar gelip sağlık hizmeti alıyorlar Türkiye'den." diye konuştu.

        Yılmaz, AK Parti'nin sadece millete hizmet etme anlayışında olduğunu vurgulayarak, "Biliyorsunuz muhalefet partileri bir dönem şehir hastanelerine çok laflar ettiler, çok gölgelemeye çalıştılar. Bir salgın çıktı ortaya hepsi mahcup oldular. O dönemde bu yapılan yatırımların ne kadar anlamlı, ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yatırımlara liderlik yapmasından dolayı, burada halkımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, enerjimizi bu çalışmalara, hizmete, eserlere sarf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Hastane çevre illere de hizmet verecek

        Temeli atılan hastanenin sözünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "'Orta Karadeniz'in sağlık üssünü Amasya'ya kuracağız' demişti. Hastanemiz tamamlandığında geniş altyapısıyla Amasya'nın yanı sıra Samsun, Çorum, Tokat gibi çevre illerin derdine de derman olacak, şifa olacak. Altı yüz yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nde 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 yoğun bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı ve 60 acil servis yatağının yer alması planlanıyor. Toplam 3 milyar 221 milyon liraya mal olacak Amasya Devlet Hastanesi'nin yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek. Dirençli şehirler düsturumuz doğrultusunda hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine tam 370 deprem izolatörü yerleştirilecek. Yani Amasya'da kapılarını açacak bu sağlık tesisimiz Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü hastanelerinden birisi olacak."

        Törene, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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