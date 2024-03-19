Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:56 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        H.T. idaresindeki 05 ADG 306 plakalı motosiklet, Harmanlar Mahallesi'nde T.Ö. yönetimindeki 06 BNG 290 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i"nin görevdeki 100 günü
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i"nin görevdeki 100 günü
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde sağlık hizmetlerini dünya standa...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde sağlık hizmetlerini dünya standa...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi temel atma törenin...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi temel atma törenin...
        MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
        MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
        Gaz dolumu yapılan çakmağın patlaması kamerada
        Gaz dolumu yapılan çakmağın patlaması kamerada
        Amasya'da gaz doldurulan çakmağın patlaması güvenlik kamerasında
        Amasya'da gaz doldurulan çakmağın patlaması güvenlik kamerasında
        Amasya'daki İyilik Hareketi Derneği Uganda'da iftar sofrası kurdu
        Amasya'daki İyilik Hareketi Derneği Uganda'da iftar sofrası kurdu