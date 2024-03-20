Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Amasya'da çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi.

        Amasya Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, 1447 çiftçiye 7 milyon 500 bin lira proje tutarı olan, 27 bin 734 dekar alana ekilecek ayçiçeği ve nohut tohum desteği sağlandı.

        Vali Yılmaz Doruk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, devletin tarımsal üretimi artırma konusunda çiftçilere her türlü desteği sağladığını söyledi.

        Ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayanan Amasya'da, çiftçilerin alternatif ürünlere ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Doruk, şöyle konuştu:

        "Gıda, sanayi ve hayvancılık sektörü için oldukça önemli bir ham madde olan ayçiçeği ile mutfağımızın vazgeçilmez bakliyatlarından nohut üretimini artırmak, dünya nüfusunun giderek arttığı günümüzde ülkemizin gıda alanında kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alması için oldukça önem arz etmektedir. Bu proje ile ayrıca nadas alanlarının doğru uygulamalarla tarımsal üretime kazandırılması ve kısıtlı su kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılması amaçlanmıştır."

        Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti

        Benzer Haberler

        Amasya'da öğrenciler harçlıklarıyla 100 aileye gıda yardımında bulundu
        Amasya'da öğrenciler harçlıklarıyla 100 aileye gıda yardımında bulundu
        Amasya'da bir dernek, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
        Amasya'da bir dernek, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
        Taşova ve Suluova'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programları düzen...
        Taşova ve Suluova'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programları düzen...
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde sağlık hizmetlerini dünya standa...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde sağlık hizmetlerini dünya standa...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi temel atma törenin...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi temel atma törenin...