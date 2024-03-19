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        Amasya'da bir dernek, veresiye defterlerindeki borçları ödedi

        Amasya'da bir yardım derneği tarafından 2 ekmek büfesi ve bir mini marketteki veresiye defterlerinin borçları kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:00
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        Amasya'da bir dernek, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
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        Amasya'da bir yardım derneği tarafından 2 ekmek büfesi ve bir mini marketteki veresiye defterlerinin borçları kapatıldı.

        Amasya Dost Eli Derneği, bağışçılarının desteğiyle 2 ekmek büfesi ve bir mini marketteki 42 bin liralık veresiye defterlerini satın alarak, ramazan ayında vatandaşlara destek oldu.

        Dernek başkanı Ethem Güdek, kentte gelir durumu düşük mahalleleri tespit edip ekmek büfelerine, mini marketlere borcu bulunanların borçlarını kapattıklarını söyledi.

        Güdek, "Çok mutluyuz, çok dua aldık. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Amasya Dost Eli Derneğinin yaptığı bu yardım, ramazan ayının manevi atmosferini hissettirerek ihtiyaç sahibi ailelere umut ve moral oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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