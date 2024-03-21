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        Amasya'da down sendromlu çocuklarla öğrenciler futsal maçı yaptı

        Amasya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlu çocuklarla öğrenciler arasında futsal maçı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:31
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        Amasya'da down sendromlu çocuklarla öğrenciler futsal maçı yaptı
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        Amasya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlu çocuklarla öğrenciler arasında futsal maçı yapıldı.

        Amasya Spor Salonu'nda 11-15 yaş arası, 25 down sendromlu çocuğun ve 20 ilkokul öğrencisinin katılımıyla, karma futsal karşılaşmaları gerçekleştirildi.

        Karşılaşmanın ardından, Amasyasporlu futbolcular, down sendromlu çocuklara Amasyaspor forması hediye etti.

        Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, kendilerini çok mutlu eden bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Bugün Amasya Spor Salonu'muzda down sendromlu kardeşlerimizle beraber bir etkinlik düzenledik. Onlarla birlikte eğlenerek güzel bir vakit geçirmek istiyoruz. Akabinde bu kardeşlerimize küçük hediyeler sunarak onların en azından bugün güzel bir gün geçirmeleri için çalışacağız." diye konuştu.

        Programın düzenlenmesine öncü olan Beden Eğitim Öğretmeni Gökhan Kaya ise "Amacımız burada farkındalık yaratmaktı. Onların da bizimle beraber olduklarını, onların da toplum içerisinde var olduklarını kanıtlamak amacıyla futsal müsabakası düzenledik. Güzel bir etkinlik yapıyoruz, çocuklarımızın yanındayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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