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        Amasya'da devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:35 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:35
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        Amasya'da devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hasan Ç. (49) yönetimindeki 55 VE 626 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak Merzifon-Çorum kara yolunun 20. kilometresinde Çaybaşı köyü yakınlarındaki boş araziye devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile kamyonda bulunan Hızır Ö. (50) ve Gürhan D. (53) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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