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        Amasya'da 151 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor

        Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köyde 151 yıllık ramazan geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 21:09 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:09
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        Amasya'da 151 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köyde 151 yıllık ramazan geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

        Alpaslan köyünde ramazan ayının ortasında köyün çocukları, iftardan sonra bir araya gelerek evleri dolaşıyor.

        Köy sakinleri de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor. Köy sakinlerinden Rıdvan Torun, sepet sallama için gelen çocukları manilerle karşıladı.

        Torun, atalarından kalan bu geleneği devam ettirdiklerini söyledi.

        Geleneklerini yaşatmaya kararlı olduklarını ifade eden Torun, şöyle konuştu:

        "Dedelerimizden, nenelerimizden bizden öncekilere ve bizden sonraki nesile bırakılması gereken ramazan ayının ortasında, köy halkının tüm aileleri ile toplu olarak yaşatılan bir etkinlik. Bu etkinliğimiz bayram havasında geçerek köy çocukları bütün evleri ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde çocukların sepetlerine önceden elma, armut, ceviz gibi çeşitli yiyecekler konurdu, şimdide benzer yiyeceklerin yanı sıra daha çok bakkallarda bulunan ürünler konuluyor. Bu bizim 151 yıldır devam eden geleneğimizdir.” ​​​​​​​

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