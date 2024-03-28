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        Amasya'da kitap okumanın önemi müzikle vurgulandı

        Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsamettin Yasar Merkez Kütüphanesi'nde 60. Kütüphane Haftası dolaysıyla, "Müzik Etkileşimli Kitap Okuma" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:14
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        Amasya'da kitap okumanın önemi müzikle vurgulandı
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        Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsamettin Yasar Merkez Kütüphanesi'nde 60. Kütüphane Haftası dolaysıyla, "Müzik Etkileşimli Kitap Okuma" etkinliği düzenlendi.

        Amasya Üniversitesi Kütüphane Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Bilici piyano, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Akbulut Bilici ise yan flüt ile katıldı.

        Bilici, etkinliği farkındalık oluşturmak amaçladıklarını düzenlediklerini belirterek, "Kitap okumanın önemini müzikle vurgulayalım istedik. Dinleyicilerimiz müzik eşliğinde kitap okudu. Uygun ritimli bir müzik, verimli bir okuma ve ders çalışma ortamı oluşturmamıza yardımcı olabilir." dedi.

        Galeri
        Galeri

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