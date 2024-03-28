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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Amasya'da çeşitli programlara katıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Amasya'da iş insanlarıyla bir araya geldi, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:46 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:46
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Amasya'da çeşitli programlara katıldı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Amasya'da iş insanlarıyla bir araya geldi, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Bakan Işıkhan, kentte bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Işıkhan, AK Parti Amasya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti.

        Ramazanın ardından bayrama huzurla kavuşmayı temenni eden Işıkhan, Gazzeli vatandaşlar için dua edilmesini istedi.

        Bakan Işıkhan, yaklaşan seçimlere işaret ederek, şunları dile getirdi:

        "Kıymetli kardeşlerim, Amasyalı kardeşlerim, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selam, sevgi ve başarı dileklerini getirdik. Liderimizin çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı yolunda inşallah, Amasya hak ettiği konuma ulaşacaktır. Burada hep birlikte çalışarak inşallah Amasya'yı da Türkiye Yüzyılı'na kavuşturacağız. Hep birlikte çalışacağız. Biliyoruz yoruldunuz ancak çok az zamanımız kaldı, zafere ulaşacağız inşallah. Bu noktada son ana kadar sandıklara sahip çıkılmasını istiyorum. Resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar, sandıkları bırakmayalım. Sandık güvenliği bizim için çok önemli."

        Bakan Işıkhan, Amasya'daki temaslarının ardından Çorum'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

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