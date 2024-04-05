Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Özyol, mazbatasını aldı

Üçüncü dönem için seçilmenin gururunu yaşadığını belirten Özyol, "Gümüşhacıköy'e hizmet etmeye devam edeceğim. Halkımızın refahı ve mutluluğu için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Özyol, Gümüşhacıköylülere güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

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