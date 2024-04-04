Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde narkotik köpeği "Puslu" ile yapılan aramada 110 gram sentetik uyuşturucu, 37 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenlendi.

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