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        Amasya'da tilkinin tavukları yemesi güvenlik kamerasıyla görüntülendi

        Amasya'da yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavukları yemesi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:44
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        Amasya'da tilkinin tavukları yemesi güvenlik kamerasıyla görüntülendi
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        Amasya'da yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavukları yemesi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, yerleşim yerlerinde görülebiliyor.

        Çakallar Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren tilkinin 6 tavuk ve 2 horozu yemesi de güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Görüntüde, bahçedeki tavuk ve horozlara saldıran tilkinin yakaladığı tavuk ve horozları yemesi, daha sonra uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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