Amasya'da tilkinin tavukları yemesi güvenlik kamerasıyla görüntülendi
Amasya'da yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavukları yemesi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Amasya'da yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavukları yemesi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, yerleşim yerlerinde görülebiliyor.
Çakallar Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren tilkinin 6 tavuk ve 2 horozu yemesi de güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde, bahçedeki tavuk ve horozlara saldıran tilkinin yakaladığı tavuk ve horozları yemesi, daha sonra uzaklaşması yer alıyor.
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