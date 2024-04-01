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        Amasya Belediye Başkanlığını kazanan Sevindi'den açıklama:

        Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, "Bundan sonra bu şehre göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız, 'Yaşanabilir kent' dediğimiz Amasya'mızı hepimizin huzurda olduğu bir kent haline getireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:34 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:34
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        Amasya Belediye Başkanlığını kazanan Sevindi'den açıklama:
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        Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, "Bundan sonra bu şehre göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız, 'Yaşanabilir kent' dediğimiz Amasya'mızı hepimizin huzurda olduğu bir kent haline getireceğiz." dedi.

        Sevindi'nin kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesinin ardından Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Havai fişek gösterisi yapan partililer, konvoy oluşturarak şehir turu attı.

        Sevindi, meydanda yaptığı konuşmada, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi.

        Partililerin çok gayret gösterdiğini dile getiren Sevindi, "Bu zafer benim değil, sizindir. Bundan sonra bu şehre göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız, 'Yaşanabilir kent' dediğimiz Amasya'mızı hepimizin huzurda olduğu bir kent haline getireceğiz. Güzel günler, güneşli günler göreceğiz ve mutlu bir Amasya yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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