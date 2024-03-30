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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Suluova'da kınandı

        Suluova'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:32
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Suluova'da kınandı
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        Suluova'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Suluova Hacı Mustafa Camisi önünde toplanan Suluova İHH ve İlim Yayma Cemiyeti Şubesi üyeleri, pankartlar açarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Grup adına açıklama yapan Suluova İHH Temsilcisi Ali Karakuzu, İsrail’in Filistin ve Gazze halkına yönelik saldırılarda 32 bin 142 kişinin şehit olduğunu söyledi.

        İsrail saldırılarına devam ettikçe, eylemlere devam edeceklerini anlatan Karakuzu, "Gazze’yi gündemimizden düşürmeyelim. Bu soykırıma tepkimizi yaptığımız eylemlerle gösterelim. Dualarımızda kardeşlerimizi unutmayalım. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Eli kalem tutanlar bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsun. Herkes bir şey yapsın ama sakın sessiz kalmayalım." ifadelerini kullandı.

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