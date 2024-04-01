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        CHP, 47 yıl sonra Amasya Belediyesi'ni kazandı

        CHP, 47 yıl sonra Amasya Belediyesi'ni kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:35 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:40
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        CHP, 47 yıl sonra Amasya Belediyesi'ni kazandı
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        CHP, 47 yıl sonra Amasya Belediyesi’ni kazandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP’nin adayı Turgay Sevindi resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.

        Amasya’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre oyların 42,11’ni alan CHP’li Turgay Sevindi, belediye başkanı seçildi. Sevindi, 47 yıl aradan sonra CHP’den Amasya Belediye Başkanlığı’nı kazanan isim oldu. İlçelerde ise CHP’li 3 aday seçimi önde tamamlarken AK Parti 2 belediye, MHP 1 belediye başkanlığı kazandı. Göynücek ilçesinde AK Parti’li Kemal Şahin, Hamamözü ilçesinde AK Parti’li Cihan Demir, Merzifon ilçesinde CHP’li Alp Kargı, Gümüşhacıköy ilçesinde CHP’li Zehra Özyol, Taşova ilçesinde CHP’li Ömer Özalp ve Suluova ilçesinde ise MHP’li Rıfat Uzun seçimin galibi oldu.

        CHP’liler kentin Yavuz Selim Meydanı’nda kutlama yaptı. Partililer, davul zurna eşliğinde halay çekip havai fişeklerle zaferlerini kutladı.

        BU ZAFER BENİM DEĞİL SİZİNDİR

        Meşakkatli yollardan geçtiklerini belirten Turgay Sevindi, “Son 3-4 gündür hep burada, bu meydanda buluşacağımızı söyledik. Herkesin emeklerine sağlık, hepiniz çok çalıştınız ve gayret gösterdiniz. Bu zafer benim değil, sizindir. Bundan sonra bu kente göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız. Yaşanılabilir kent Amasya dediğimiz şehrimizi hepimizin huzurlu ve güvende olduğu bir kent haline getireceğiz. Bugün hep beraber sizin desteklerinizle 2 gün sonra mazbatamızı alacağız ve sırtımdaki yük kat ve kat artıyor. Biliyorum ki siz bu yükü almak için hep bana destek olacaksınız. Ben de seçim çalışmasında hep söyledim; 'sizler yanımızda olacaksınız ve beraber yöneteceğiz' dedik. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler göreceğiz. Mutlu bir Amasya yaşayacağız. Her şey çok güzel oldu. Şimdi çekirdek ailem oldu, büyük ailem diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

        TURGAY SEVİNDİ

        1983 yılında Ladik’te doğan Turgay Sevindi ilk orta ve lise eğitimimi Amasya’da tamamladı. 2005’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sevindi, 17 yıldır aktif olarak Amasya’da avukatlık yaptı. 2010-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nde merkez ilçe yönetim kurulunda saymanlık, 2012/2014 yılları arasında Amasya Barosu'nda saymanlık, 2014-2019 yılları arasında Amasya Belediye'sinde meclis üyeliği görevinde bulundu. 2020- 2023 yılları arasında CHP İl Başkanı olarak görev yapan Sevindi, evli ve 2 çocuk babası.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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