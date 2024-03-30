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        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın şoförü tutuklandı

        AMASYA'da dorsesinde 1'i kadın 40 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni taşıyan mercimek yüklü TIR'ın şoförü Şehymus Güler (50) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:00
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        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın şoförü tutuklandı
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        AMASYA’da dorsesinde 1’i kadın 40 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni taşıyan mercimek yüklü TIR’ın şoförü Şehymus Güler (50) tutuklandı.

        Ağrı'dan İstanbul'a giden Şehymus Güler yönetimindeki MS-004-UT Gürcistan plakalı 22 ton mercimek yüklü TIR, merkez Taşova Kavşağı polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 25 arasında değişen Afganistan uyruklu 1’i kadın, 40 kaçak göçmen yakalandı.

        Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. TIR şoförü ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Şehymus Güler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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