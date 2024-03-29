Ahmet Davutoğlu: İktidara şimdi güçlü bir mesaj vermek lazım

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ne durumda olduğumuzu biliyorsunuz, emeklilerin durumunu, gençlerin durumunu biliyoruz. Bu şartlarda iktidara bir mesaj vermek lazım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Amasya’ya geldi. Davutoğlu, Cülüs Tepe’de Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi Avni Erdemir, Amasya İl Başkanı Dr. Ali Kurt, partisinin Belediye Başkan Adayı Tevhide İlkim Arpacıoğlu ve partililer tarafından karşılandı. Ahmet Davutoğlu, partililer ve başkan adayı Arpacıoğlu ile esnafı ziyaret etti. Bölge halkıyla sohbet eden Davutoğlu, daha sonra da Amasya Selanik Muhacirleri Derneği’ne geçti.