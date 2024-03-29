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        Ahmet Davutoğlu: İktidara şimdi güçlü bir mesaj vermek lazım

        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ne durumda olduğumuzu biliyorsunuz, emeklilerin durumunu, gençlerin durumunu biliyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:27 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:30
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        Ahmet Davutoğlu: İktidara şimdi güçlü bir mesaj vermek lazım
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        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ne durumda olduğumuzu biliyorsunuz, emeklilerin durumunu, gençlerin durumunu biliyoruz. Bu şartlarda iktidara bir mesaj vermek lazım" dedi.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Amasya’ya geldi. Davutoğlu, Cülüs Tepe’de Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi Avni Erdemir, Amasya İl Başkanı Dr. Ali Kurt, partisinin Belediye Başkan Adayı Tevhide İlkim Arpacıoğlu ve partililer tarafından karşılandı. Ahmet Davutoğlu, partililer ve başkan adayı Arpacıoğlu ile esnafı ziyaret etti. Bölge halkıyla sohbet eden Davutoğlu, daha sonra da Amasya Selanik Muhacirleri Derneği’ne geçti.

        Türkiye'nin siyasi haritasının, 1 Nisan’dan itibaren yeniden şekilleneceğini belirten Davutoğlu, "Ne durumda olduğumuzu biliyorsunuz, emeklilerin durumunu, gençlerin durumunu. Eskiden insanlar Türkiye’ye iş bulmaya gelirdi, şimdi bizimkiler yurt dışına gidiyor. Bu şartlarda iktidara bir mesaj vermek lazım. Şunu da ifade edeyim, şu anda bizim Rumeli’de başlattığımız projelerin çoğu durdu, çoğu kaldı. Çoğuna yeterli itinayı gösteremiyorlar. Bir, eski imkan kalmadı, israfa gitti, iki dertleri kalmadı. Dolayısıyla şimdi pazar günü sizden iktidara hem siyasi bir mesaj hem de belediye başkan adayımız Tevhide Hanım'a da güçlü bir destek vermenizi bekliyorum" diye konuştu.

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