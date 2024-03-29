Mercimek yüklü TIR'ın dorsesinden 40 kaçak göçmen çıktı

Ağrı'dan İstanbul'a giden Ş.G. (50) yönetimindeki MS-004-UT Gürcistan plakalı 22 ton mercimek yüklü TIR, merkez Taşova kavşağı polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 25 arasında değişen 1'i kadın 40 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü Ş.G. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. TIR şoförüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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