Amasya'da 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hırsızlık suçlarından 19 ayrı suç kaydı ve 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin (44) yakalanması için Amasya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince operasyon düzenlendi.
Suluova ilçesine bağlı Kılıçaslan köyünde yakalanan R.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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