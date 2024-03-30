Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hırsızlık suçlarından 19 ayrı suç kaydı ve 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin (44) yakalanması için Amasya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Suluova ilçesine bağlı Kılıçaslan köyünde yakalanan R.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        Sessiz boşanma trendi
        Sessiz boşanma trendi

        Benzer Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Suluova'da kınandı
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Suluova'da kınandı
        Amasya'da iftar programları düzenlendi
        Amasya'da iftar programları düzenlendi
        Amasya'da mercimek taşıyan tırın dorsesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da mercimek taşıyan tırın dorsesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Ahmet Davutoğlu: İktidara şimdi güçlü bir mesaj vermek lazım
        Ahmet Davutoğlu: İktidara şimdi güçlü bir mesaj vermek lazım
        Mercimek yüklü TIR'ın dorsesinden 40 kaçak göçmen çıktı
        Mercimek yüklü TIR'ın dorsesinden 40 kaçak göçmen çıktı
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, seçim çalışmalarına Amasya'da deva...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, seçim çalışmalarına Amasya'da deva...