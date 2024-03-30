Amasya'da 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hırsızlık suçlarından 19 ayrı suç kaydı ve 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin (44) yakalanması için Amasya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince operasyon düzenlendi.

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