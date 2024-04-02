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        Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı

        Amasya'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, sportif etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:23
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        Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı
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        Amasya'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, sportif etkinliklerle kutlandı.

        Yavuz Selim Meydanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Deneğinin düzenlediği programa Vali Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Otizm Derneği Başkanı İbrahim Kurt ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

        Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, devlet olarak engelli bireylerin hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, Türkiye'de son 20 yılda engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırmak, hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlanmak amacıyla sağlıktan sosyal destek hizmetlerine, istihdamdan eğitime kadar birçok alanda yeni proje ve hizmetler hayata geçirildiğini anlattı.

        Kurt ise otizme dikkati çekmek, yaşanılan sıkıntıları güz yüzüne çıkarmak, farkındalık oluşturmak adına etkinliği düzenlediklerini dile getirerek, "Günümüzde 36 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir. Bunun dünyada tedavisi maalesef yoktur. Herkesin bildiği sosyal etkinlikler, bizim çocuklarımız için bir tedavi amacıdır." dedi.

        Konuşmaların ardından otizmli çocuklar, çeşitli spor gösterileri gerçekleştirdi. Daha sonra otizmli çocuklar ile aileleri ve protokol üyeleri, gökyüzüne mavi balon bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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