Akülü tekerlekli sandalye hırsızı, yüzde 54 engelli çıktı

AMASYA'da, yüzde 60 engelli Muharrem Arduç'un (61) akülü tekerlekli sandalyesini çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan Nihat K.'nin (56) de yüzde 54 bedensel engelli olduğu ortaya çıktı.

Olay, 3 Mart'ta saat 22.00 sıralarında Sofular Mahallesi Pir Mehmet Çelebi Cami'nin yanında meydana geldi. Yüzde 60 engelli olan Muharrem Arduç, işletmeciliğini yaptığı cami tuvaletinin önünde akülü tekerlekli sandalyesini park etti. Akşam saatlerinde tuvalete gelen kişi ise akülü sandalyeyi alıp uzaklaştı. Muharrem Arduç, sandalyesini bulamayınca polis ekiplerini arayıp ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.