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        Akülü tekerlekli sandalye hırsızı, yüzde 54 engelli çıktı

        AMASYA'da, yüzde 60 engelli Muharrem Arduç'un (61) akülü tekerlekli sandalyesini çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan Nihat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:25
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        Akülü tekerlekli sandalye hırsızı, yüzde 54 engelli çıktı
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        AMASYA'da, yüzde 60 engelli Muharrem Arduç'un (61) akülü tekerlekli sandalyesini çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan Nihat K.'nin (56) de yüzde 54 bedensel engelli olduğu ortaya çıktı.

        Olay, 3 Mart'ta saat 22.00 sıralarında Sofular Mahallesi Pir Mehmet Çelebi Cami'nin yanında meydana geldi. Yüzde 60 engelli olan Muharrem Arduç, işletmeciliğini yaptığı cami tuvaletinin önünde akülü tekerlekli sandalyesini park etti. Akşam saatlerinde tuvalete gelen kişi ise akülü sandalyeyi alıp uzaklaştı. Muharrem Arduç, sandalyesini bulamayınca polis ekiplerini arayıp ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Sandalyesinin bulunmasını isteyen Arduç, "Akşama kadar buradaydım. Akşam da 22.30 gibi eve gitmek için ayrıldım. Sabah geldiğimde de akülü engelli arabam yoktu. Polisi aradım ihbarda bulundum. Onlar da sağ olsunlar geldiler, bilgileri aldılar bulunması için çalışma başlattılar. Etraftaki güvenlik kameralarına bakacaklar. Akülü arabamı alanlardan şikayetçiyim. Arabam gelsin yeter ki davacı da olmam. Engelli olduğum için caminin tuvaletine bakıyorum" dedi.

        Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri Nihat K.'yi gözaltına alındı. Yüzde 54 bedensel engelli olduğu ortaya çıkan Nihat K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Akülü tekerlekli sandalye de sahibi Muharrem Arduç'a teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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