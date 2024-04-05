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        Amasya'da aylık asayiş verileri ve bayram tatili tedbirleri açıklandı

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, mart ayı asayiş verileri ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatili tedbirleriyle ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:34 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:34
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        Amasya'da aylık asayiş verileri ve bayram tatili tedbirleri açıklandı
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        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, mart ayı asayiş verileri ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatili tedbirleriyle ilgili açıklamada bulundu.

        Doruk, valilikte düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerinin huzur içsinde herhangi bir olumsuzluk olmadan tamamlandığını söyledi.

        Mart ayında uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik 45 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Doruk, "Bu operasyonlarda 75 şüpheli gözaltına alınmış, 10 kişi tutuklanmıştır. Organize suç örgütü ve çetelere yönelik 17 operasyonda ise 28 şahsa işlem yapılmış, bunlardan 3'ü tutuklanmıştır. Amasya'da düzensiz göç ile mücadele devam etmektedir. İlimizin huzurunu devam ettirmek üzere il genelinde yapılan denetim ve çalışmalarda 108 göçmen yakalanmış, 11 şüpheli gözaltına alınmış, 5 göçmen kaçakçısı organizatör de tutuklanmıştır." dedi.

        Geçen ay 2 bin 30 asayiş olay meydana geldiğini, bunlardan yüzde 80'inin aydınlatıldığına vurgulayan Doruk, bu olaylara karışan 1462 kişiye adli işlem yapıldığını kaydetti.

        Bayram döneminde vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri planladıklarını anlatan Doruk, "6 Nisan'dan itibaren 9 gün boyunca ilimiz genelinde 997 ekipte 2 bin 562 güvenlik personelimizle hizmet vereceğiz. İlimizin bayram ve tatil günlerinde trafik yoğunluğu yaşadığı Merzifon-Samsun kara yolu başta olmak üzere muhtelif noktalarda da dron destekli denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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