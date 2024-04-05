Gümüşhacıköy emniyetinden bayram öncesi denetim

Vatandaşların bayram tatilini güvenli geçirmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, "Gümüşhacıköy’de vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güvenli geçirmesi amacıyla Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü olarak güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.

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