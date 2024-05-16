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        Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Amasya'ya ulaştı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:12
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        Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Amasya'ya ulaştı
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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

        Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, ardından her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteğiyle Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'un ardından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine ulaştırıldı.

        Bisikletliler, Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Necmi Kılıç tarafından alkışlarla karşılandı.

        Büyükkaymakcı, bugün ayrı bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Selanik'ten yola çıkan Ata toprağımız ve şanlı Türk bayrağımızı ilçemizde karşılayarak bisikletli arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Bu anlamlı görevlerinde başarılar diledik. Allah, Cumhuriyet'imizi payidar eylesin, devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

        Amasya Bisiklet Topluluğu üyesi Gonca Altındaş ise Ata toprağı ve Türk bayrağını Çorum il sınırından teslim aldıklarını ifade etti.

        Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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