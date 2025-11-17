Amasya'da şehit 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak

Amasya'da Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu üyeleri, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker anısına 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi ve 20 fidanı toprakla buluşturdu.

İlçeye bağlı İmirler köyünde bir araya gelen grup üyeleri, düzenledikleri 10 kilometrelik anma yürüyüşünün ardından fidan dikim etkinliği yaptı.

Etkinlikte, düşen kargo uçağında şehit olan ve aralarında Gümüşhacıköylü Hamdi Armağan Kaplan'ın da bulunduğu 20 asker için 20 fidan dikildi. Fidanlara, şehit olan askerlerin isimleri verildi.

Grup adına konuşan Hüseyin Gökçe Murat, etkinliği aziz şehitlerin ruhlarına hediye etmek için düzenlediklerini belirtti.

Murat, "Aziz şehitlerimizin uğruna anma töreni düzenledik. Bugünkü törenimizde ağaçlar dikip onların ruhlarına hediye ettik. Aynı zamanda düşen uçakta ilçemizden de bir şehit verdik. Bu şehitlerimizin anısına birer fidan hediye edip onları toprakla buluşturduk. Bizler doğaseverler grubu olarak aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, yüce Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Cansu Altunay, şehitlerin anısını diktikleri fidanlarla yaşatacaklarını vurgulayarak, "Şehit olan 20 askerimizin anısına buraya fidanlar diktik. İlçemizde yaşayan, hepimizin komşusu, evladı olan şehit Hamdi Armağan Kaplan adına bir fidan diktik. Bu ağaçlar sayesinde şehitlerimizin ruhu da burada yetişir." dedi.

Nur Mazlum ise kahramanları unutturmamak için bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirerek, "Bugünkü gezimizi şehitlerimizin anısına yaptık. Doğa gibi hayat da filizlenir, biz de diktiğimiz fidanlarda şehitlerimizin ruhunu filizlendirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Anma etkinliği, fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.