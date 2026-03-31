Amasya'da gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı

Amasya’da gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, zincir marketler başta olmak üzere gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini denetledi.



Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, etiket bilgileri kontrol edildi.



Gıda kontrol görevlilerinin işletmelerin hijyen ve sağlık kurallarına uygun olarak hizmet vermesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.







