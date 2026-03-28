Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Suluova Kaymakamlığı Yüzbeyi ve Özalakadı köylerine su deposu yaptırdı

        Suluova Kaymakamlığı tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Yüzbeyi köyüne 50 tonluk, Özalakadı köyüne de 25 tonluk su deposu yaptırıldı.

        Giriş: 28.03.2026 - 10:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Şafak Gürçam, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adil Başara, İl Genel Meclisi Üyesi Akın Yağız Demirelli, Ayrancı Grubu Köyleri İçme Suyu Birlik Başkanı Mehmet Çavuş, Yüzbeyi Köyü Muhtarı Haşim Topal ve Özalakadı Köyü Muhtarı Şerafettin Gülünay ile kullanıma sunulan su deposu alanlarında incelemede bulundu.

        İhtiyaç duyan köylere yeni su depoları kazandırıldığını belirten Gürçam, köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını gidermek için azami gayret gösterdiklerini, bu kapsamda köy halkının su sıkıntısının giderilmesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

        Devlet yatırımları kapsamında köylerin yol, kanalizasyon ve su altyapılarını modernize ederek köy halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarına işaret eden Gürçam, "Devletimiz vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Eski yapıların yetersiz kalması ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni su depoları projelendirildi. Teknik standartlara uygun olarak inşa edilen ve hijyenik koşulların ön planda tutulduğu depolama sistemi sayesinde köy halkının daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi güvence altına alındı." ifadelerini kullandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

