        Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Karsavul güven tazeledi

        Amasya Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 18. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 09:21
        Bir düğün salonunda yapılan Olağan Genel Kurulda Oda Başkanı Ömer Karsavul ile Mustafa Özbek'in listeleri yarıştı.

        Seçimler sonucu 976 delegeden 578'i oy kullanırken 11 oy geçersiz sayıldı.

        Oylama sonucu mevcut Oda Başkanı Ömer Karsavul 294 oyla üçüncü dönem başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Diğer aday Mustafa Özbek ise 273 oy aldı.

        Karsavul yaptığı açıklamada, "Kazanan Suluova'mız ve esnafımız olmuştur. Daha güçlü bir aile olma ideallerimizi gerçekleştirmek, samimi ve vizyon odaklı birlikteliğimizi en tepeye taşımak amacı ve niyeti ile gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurulumuz ilçemize ve esnafımıza hayırlı olsun. Oda seçimlerimize katılımlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyor, sağlıklı gün ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

        Yönetim Kurulu ise, Mehmet Aydın, Yusuf Çolak, Ümit Söyleyici, Emrah Hamamcı, Aslan Serhat Buğa, Murat Solak, Kerem Demirci ve Aslan Kanber'den oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

